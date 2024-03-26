Zonguldak\'ta ruhsatsız maden ocağındaki iş kazasında 1 şüpheli tutuklandı

Kına gecesinde ölüme sebep olan kişiye 16 yıl hapis cezası

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen bir kına gecesinde havaya ateş eden Turgay Koca'nın tabancasından çıkan kurşun, Ömer Yılmaz'ın kafasına isabet etti. Yaralanan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan bir hafta sonra teslim olan Koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede suçlamaları reddeden Koca'ya kasten adam öldürme suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası verildi.