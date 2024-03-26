Zonguldak\'ta ruhsatsız maden ocağındaki iş kazasında 1 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta 49 yaşındaki maden işçisinin ruhsatsız işletilen maden ocağında hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 49 yaşındaki maden işçisi Muhammet Korkut, vagon ile vinç arasına sıkışarak ağır yaralandı.
Arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Korkut, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ocağın sahibi olduğu iddia edilen Tolga M. (35) ile ocakta işçi olarak çalışan K.A. (44) gözaltına alındı.
İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden ocağın sahibi olduğu iddia edilen Tolga M. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
K.A. ise savcılıkça serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
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