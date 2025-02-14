Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları Kapatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları Kapatıldı

Zonguldak\'ta Ruhsatsız Maden Ocakları Kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 2 maden ocağı ekiplerce patlayıcı kullanılarak kapatıldı.

14.02.2025 09:48
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Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 2 maden ocağı ekiplerin çalışması sonucu kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezi ve Kilimli ilçesinde yapılan denetimlerde 2 ruhsatsız maden ocağı tespit edilerek patlayıcı kullanılarak kapatıldı. Ocak sahibi olduğu öğrenilen bir kişi yakalanarak hakkında adli işlem yapıldı. Maden ocaklarının çevresinde 130 metre ray, 4 adet vagon, 2 adet vinç, 1 adet havalandırma motoru ve 2 bin 500 kilogram kömür ele geçirildi.

Ruhsatsız maden ocaklarının denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları Kapatıldı - Son Dakika

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