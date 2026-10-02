Zonguldak'ta ruhsatsız madende göçükte kalan 51 yaşındaki madenci hastanede öldü - Son Dakika
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Zonguldak'ta ruhsatsız madende göçükte kalan 51 yaşındaki madenci hastanede öldü

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Zonguldak\'ta ruhsatsız madende göçükte kalan 51 yaşındaki madenci hastanede öldü
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Zonguldak Kilimli'ye bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen madende göçük meydana geldi; toprak altından çıkarılan 51 yaşındaki madenci hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Söz konusu ocağın 15 gün önce göçertilip kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi.

Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte kalan 51 yaşındaki madenci kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Esen Mahallesi'nde öğlen saatlerinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. Ocakta bulunan madenci Muhammet Çelik (51) göçük altında kaldı.

Toprak altından çıkartılan Çelik, olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan söz konusu ruhsatsız madenin 15 gün önce göçertilerek kapatıldığı ve girişinin mühürlendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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