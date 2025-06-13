Zonguldak\'ta Sanayi Bölgesi\'nde Yangın Paniği

Zonguldak'ın Üzülmez Sanayi Bölgesi'nde copların toplandığı alanda çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar ve esnaflar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Alevlerin bir anda yükseldiği olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek yoğun duman ve alevlere rağmen yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, tedbir amacıyla bölgedeki bazı işyerleri geçici olarak boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangının büyümesi önlenirken, olayın daha büyük bir faciaya dönüşmesi engellendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK