Zonguldak\'ta Şelalede Kaybolan Genç Bulundu

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla birlikte girdiği şelalede kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alimler Mahallesi'ndeki Kantar Şelalesi'ne giden İsmail Eseroğlu (21) ve arkadaşları O.K., A.C. ve M.K, saat 15.30 sularında suya girdi. Eseroğlu'nun bir süre suda çırpındıktan sonra kaybolması üzerine arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren arama çalışmaları neticesinde Eseroğlu'nun cansız bedeni bulundu. Eseroğlu'nun cansız bedeni yaklaşık 500 metrelik yamaçtan vatandaşların da desteğiyle yola taşındı.

Gencin cenazesi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK