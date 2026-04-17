Zonguldak'ta Silahlı Saldırı Anı Kaydedildi
Zonguldak'ta Silahlı Saldırı Anı Kaydedildi

Zonguldak'ta Silahlı Saldırı Anı Kaydedildi
17.04.2026 18:38
Devrek'te husumet nedeniyle çorbacıya düzenlenen silahlı saldırı anı cep telefonu ile kaydedildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Saldırı sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre olay, Devrek ilçesinde çorbacı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre çorbacı ile tekel bayisi işleten şahıs arasında bir süredir devam eden husumet yeniden alevlendi.

Olay günü, eşinin yanında kendisine küfür edildiğini öne süren tekel işletmecisi O.E., alkollü olduğu iddiasıyla çorbacının bulunduğu iş yerine geldi. Yanında getirdiği tüfekle iş yerine defalarca ateş açan şahsın saldırı anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Saldırı sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Devrek, Şiddet, Suç, Son Dakika

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda “eksik kamera kayıtları“ tespiti yer aldı Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda "eksik kamera kayıtları" tespiti yer aldı

19:12
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11'i belli oldu
18:53
Real Madrid’de gidecek ve kalacaklar belli oluyor Arda Güler detayı dikkat çekti
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:35
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
