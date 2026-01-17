Alaplı\'da kümes yangını korkuttu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Hacıhasan Köyü'nde bulunan bir tavuk kümesinde çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi. Yangın, vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Hacıhasan Köyü Kavakbeli mevkiinde Osman Yalçın'a ait tavuk kümesinde meydana geldi. Kümesin bacasından çıktığı öğrenilen yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar köylüler tarafından yangına müdahale edildi. Vatandaşların zamanında müdahalesiyle alevlerin büyümesi engellenirken, kümes içerisindeki tavuklar son anda kurtarıldı.

Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kümeste soğutma çalışması yapıldı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. - ZONGULDAK