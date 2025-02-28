Zonguldak'ta Temizlik Görevlisine Saldırı: Yaralı Hastanede - Son Dakika
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Zonguldak'ta Temizlik Görevlisine Saldırı: Yaralı Hastanede

Zonguldak\'ta Temizlik Görevlisine Saldırı: Yaralı Hastanede

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece vardiyasında görev başında olan temizlik görevlisine kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırı yapıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ve belediye tüm yasal işlemleri başlattı.

28.02.2025 18:03  Güncelleme: 18:10
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde temizlik görevlisi gece vardiyasında görevi başındayken kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli E.D.(35), gece vardiyasında görevi başındayken kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralı personel hastanede tedavi altına alındı. Kdz. Ereğli Belediyesi yaptığı açıklamayla duruma tepki göstererek tüm yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Görevi başındayken personelimize yapılan bu saldırıya çok üzüldük. Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatlarıyla tüm yasal işlemleri başlattık. Saldırıyı şiddetle kınıyor ve en kısa zamanda faillerin bulunacağını ümit ediyoruz. Yaralı personelimizin tedavisi devam ediyor, belediye olarak konunun takipçisi olacağız" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Temizlik Görevlisine Saldırı: Yaralı Hastanede - Son Dakika

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