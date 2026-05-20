Zonguldak\'ta Tır Devrildi: Sürücü Yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi yolunda kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi'nden aldığı yükle liman yolu istikametine seyir halinde olan 67 LG 363 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yükün bir kısmı yola savrulurken, sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. Araçta sıkışan yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ekipler tarafından temizleme ve yolu açma çalışması başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Devrilen tırın yolda oluşturduğu tehlike ve vatandaşların yardım için seferber olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ZONGULDAK