Zonguldak\'ta Trafik Denetimi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri araç sürücülerine yönelik uygulama yaptı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesinde yolcu minibüsü, taksi ve otomobil sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Ekipler araçları tek tek durdurarak fazla yolcu taşıma, emniyet kemeri, muayene ve sigorta sorgulaması yaptı. Uygulamada eksiklik tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK
