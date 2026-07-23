Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Zonguldak\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
23.07.2026 13:07
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Zonguldak'ta otomobil bariyere ve duvara çarparak kaza yaptı, 50 yaşındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak istikametine seyir halindeki otomobilin bariyere ve ardından duvara çarpması sonucu araçta bulunan 50 yaşındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta Gökgöl mevkisi civarında seyreden otomobil kontrolden çıkarak trafik kazasına karıştı. M.U. idaresindeki 41 GM 221 plakalı araç güzergah üzerinde önce bariyere daha sonra duvara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yara almazken, yolcu koltuğunda bulunan 50 yaşındaki N.U. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlileri yaralı yolcuya ilk müdahaleyi kaza mahallinde uyguladı. Ekipler müdahalenin ardından yaralıyı tedavi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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