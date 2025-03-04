Zonguldak\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Örmeci mevkiinde meydana geldi. Saat 10.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yangın söndürme tüpü taşıyan B.Ş. idaresindeki 67 LS 411 plakalı kamyonet yolda lastiği S.Ö. idaresindeki 67 AEK 862 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada 3 kişi yaralandı. Kazada O.K., E.E. ve F.Ş. yaralandı.

Kazanın meydana geldiği olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma ve Gökçebey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada araçlar hurda yığınına döndü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK