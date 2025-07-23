Zonguldak\'ta Trafik Kazası: Alkollü Sürücü Takla Attı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil taklalarak atarak ters şekilde durabildi. Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın-Çaycuma kara yolunun Akyamaç Köyü yakınlarında meydana geldi. T.A. idaresindeki 67 DD 248 plakalı otomobil Saltukova yönünden Çaycuma istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Özel İdare Bakımevi kavşağında kontrolden çıktı. Taklalar atarak durabilen otomobil ters şekilde kaldı. Otomobilin içinde tek olarak bulunan sürücü kazada hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olan sürücüye ilk müdahale yapılmasının ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan sürücünün yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK