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Zonguldak'ta traktör su çeşmesinin üstüne düştü, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta traktör su çeşmesinin üstüne düştü, sürücü hayatını kaybetti

Zonguldak\'ta traktör su çeşmesinin üstüne düştü, sürücü hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir traktörün kontrolden çıkarak su çeşmesinin üstüne düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada hayatını kaybeden Durdu Kuyulu, köyünde toprağa verildi.

02.04.2024 15:00  Güncelleme: 15:02
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kontrolden çıkan traktör yaklaşık 3 metre yükseklikten su çeşmesinin üstüne düştü. Traktörün altında kalan sürücü hastanede yaşamını yitirirken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ölen 74 yaşındaki Durdu Kuyulu, bugün köyünde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 15: 30 sıralarında Çaydeğirmeni beldesine bağlı Bük köyünde yaşandı. Durdu Kuyulu (74) yönetimindeki 67 NE 402 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten uçarak su çeşmesinin üstüne devrildi. Traktör ters dönerken sürücüsü Durdu Kuyulu ve yanındaki eşi L.K. altında sıkıştı. Ağır yaralanan sürücü Durdu Kuyulu, kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen eşi L.K. ise Devrek Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda hayatını kaybeden Durdu Kuyulu'nun cenazesi hastane morgundan alındı. Evinin önüne getirilen Kuyulu için helallik alınmasının ardından Çorak Köyü camiine getirildi. Burada öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta traktör su çeşmesinin üstüne düştü, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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