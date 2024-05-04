Zonguldak\'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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Zonguldak'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri il Merkezi, Kozlu, Kilimli ve Gökçebey ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik operasyonu kapsamında F.K, M.Ş, O.D ve C.Y isimli şüpheliler yakalandı.

Polis kamerasına yansıyan operasyonda ölümcül etkiye sahip 13 gram uyuşturucu madde, 19 adet uyuşturucu etkiye sahip hap ve bir adet silah ele geçirildi. F.K, C.Y ve O.D isimli şüpheliler uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan, M.Ş ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK