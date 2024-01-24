Zonguldak\'ta Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Hap ve Madde Ele Geçirildi

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerince uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli, Devrek ve Çaycuma ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 61 gram esrar, 3 adet extacy hap, 18 adet lyrica sentetik hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Öte yandan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda hakkında yakalama emri bulunan bir şüpheli yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ZONGULDAK