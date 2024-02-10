Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karayoluna yağ dökülmesi sonucu iki araç takla attı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karayoluna yağ dökülmesi sonucu iki araç takla attı

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde karayoluna yağ dökülmesi sonucu iki araç takla attı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karayoluna dökülen yağ sebebiyle seyir halindeki iki araç takla atarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmadı. İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı ve karayolları ekipleri yola kum dökerek tedbir aldı.

10.02.2024 13:13  Güncelleme: 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karayoluna yağ dökülmesi sebebiyle seyir halindeki iki araç takla atarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Zonguldak-Ereğli karayolu Soğanlı rampasında meydana geldi. Yola dökülen yağ sebebiyle S.D. idaresindeki 67 DU 643 plakalı araç kontrolden çıkarak takla atıp şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmadı. Söz konusu kazadan kısa süre sonra aynı yol üzerinde Ö.Y. idaresindeki 67 ABV 798 plakalı Opel marka araç yoldaki yağ sebebiyle kontrolden çıktı. Takla atan otomobil şarampole uçtu. Her iki araçta da yaralanan olmadı.

Kaza sonrası İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Bölgeye çağrılan karayolları ekipleri yola kum dökerek tedbir aldı. Araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Ereğli, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karayoluna yağ dökülmesi sonucu iki araç takla attı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:47:51. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karayoluna yağ dökülmesi sonucu iki araç takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement