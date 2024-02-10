Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde karayoluna yağ dökülmesi sonucu iki araç takla attı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karayoluna yağ dökülmesi sebebiyle seyir halindeki iki araç takla atarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Zonguldak-Ereğli karayolu Soğanlı rampasında meydana geldi. Yola dökülen yağ sebebiyle S.D. idaresindeki 67 DU 643 plakalı araç kontrolden çıkarak takla atıp şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmadı. Söz konusu kazadan kısa süre sonra aynı yol üzerinde Ö.Y. idaresindeki 67 ABV 798 plakalı Opel marka araç yoldaki yağ sebebiyle kontrolden çıktı. Takla atan otomobil şarampole uçtu. Her iki araçta da yaralanan olmadı.

Kaza sonrası İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı. Bölgeye çağrılan karayolları ekipleri yola kum dökerek tedbir aldı. Araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi. - ZONGULDAK