Zonguldak'ta yağışlı hava nedeniyle tır elektrik direğine çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta yağışlı hava nedeniyle tır elektrik direğine çarptı

Zonguldak\'ta yağışlı hava nedeniyle tır elektrik direğine çarptı

Zonguldak'ta yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan bir tır, Ontemmuz Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahale yapılarak hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

06.03.2024 11:06  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan tır elektrik direğine çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerimde Ontemmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan tır, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, Hava Durumu, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta yağışlı hava nedeniyle tır elektrik direğine çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
10:55 Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında ’izinsiz çalışma’ kavgası Taylandlı ve Filipinli trans bireyler arasında 'izinsiz çalışma' kavgası
10:39 Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır’a kaçırmıştı İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan Meclis’e soru önergesi Kazada 1 kişiyi öldüren oğlunu Mısır'a kaçırmıştı! İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Meclis'e soru önergesi
10:20 Parkta çöp poşetinde cenin bulundu Parkta çöp poşetinde cenin bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 12:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta yağışlı hava nedeniyle tır elektrik direğine çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement