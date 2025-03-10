Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 7'si Zonguldak'ta, 8'i farklı illerde olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 belgesiz kurusıkı tabanca, 2 tabanca fişeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyet yetkilileri, yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
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