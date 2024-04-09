Zonguldak'ta Yaya Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Yaya Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Zonguldak\'ta Yaya Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişiye çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaparken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

09.04.2024 16:19  Güncelleme: 16:23
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Meydanbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Y. idaresindeki 34 HZA 940 plakalı Opel marka araç yolun karşısına geçmek isteyen Nazım Turgut'u fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Turgut'a il müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Nazım Turgut'a olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralanın hayatı tehlikesinin olmadığı müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Yaya Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Yaya Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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