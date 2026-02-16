Zonguldak'taki Maden Göçüğüne Soruşturma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ta bir madende meydana gelen göçükle alakalı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan maden işçisi kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA