Yer yarıldı, iki araç içine düştü - Son Dakika
Yer yarıldı, iki araç içine düştü

Yer yarıldı, iki araç içine düştü
26.02.2026 13:28
Yer yarıldı, iki araç içine düştü
ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha şehrindeki bir kavşakta yolun aniden çökmesiyle kırmızı ışıkta bekleyen iki araç oluşan çukura düştü.

ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Omaha şehrindeki bir kavşakta aniden yol çöktü. Kırmızı ışıkta bekleyen iki araç, açılan çukura düştü.

Yer yarıldı, iki araç içine düştü

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

O anlar güvenlik kameralarına yansırken, çevredekiler duruma müdahale etti. Çukura düşen araçların sürücüleri, güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, bölgeye ulaşan polis ekipleri çukurun genişleme ihtimaline karşı yolu trafiğe kapattı.

Yer yarıldı, iki araç içine düştü
Kaynak: İHA

Son Dakika ABD Yer yarıldı, iki araç içine düştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Yer yarıldı, iki araç içine düştü - Son Dakika
