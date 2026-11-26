Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, kent içi ulaşımın önemli noktalarından biri olan Erenler-ANS Minibüs Hareket Noktasını ziyaret etti. Şoförler ve bölge esnafıyla bir araya gelen Vali Aktaş, sahadaki mevcut durumu yerinde inceleyerek esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Afyonkarahisar’da toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik saha ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, yoğun yolcu trafiğine ev sahipliği yapan Erenler-ANS Minibüs Hareket Noktasına giderek şoför esnafı ve bölgedeki işletmecilerle buluştu. Gerçekleştirilen ziyarette, günlük ulaşım akışı ve hizmet süreçleri doğrudan sahada ele alındı.

ŞOFÖRLERİN TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLENDİ

Hareket noktasında görev yapan şoförlerle yakından ilgilenen Vali Dr. Naci Aktaş, sürücülerin çalışma koşulları ve güzergâh üzerindeki gözlemleri hakkında bilgi aldı. Gün boyu direksiyon sallayan esnafın karşılaştığı durumları birinci ağızdan dinleyen Aktaş, bölgedeki ticari hareketliliğe dair esnafın görüşlerine de başvurdu.

Ziyaret sırasında şoför esnafı, yolcu taşımacılığı sürecinde edindikleri tecrübeleri ve sahadaki beklentilerini doğrudan iletme imkânı buldu. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen buluşmada, hem sürücülerin hem de yolcuların memnuniyetini artıracak adımlar üzerinde duruldu.

Haber: Faruk Kılınç