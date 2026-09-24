Ağrı'da SYDV toplantısında Vali Bozkurt, ülke sıralamasındaki yükselişi ele aldı - Son Dakika
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Ağrı'da SYDV toplantısında Vali Bozkurt, ülke sıralamasındaki yükselişi ele aldı

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Ağrı\'da SYDV toplantısında Vali Bozkurt, ülke sıralamasındaki yükselişi ele aldı
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Ağrı Valiliğinde düzenlenen SYDV performans toplantısına Vali Önder Bozkurt başkanlık etti. Toplantıda merkez ve ilçelerdeki SYDV'lerin ülke genelindeki sıralamada yükseliş gösterdiği belirtildi; Bozkurt, sosyal yardım hizmetlerinin aynı hassasiyetle sürdürülmesini istedi.

Ağrı’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) performanslarının değerlendirildiği toplantı, Vali Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirildi.Valilikte düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı, ilçe kaymakamları ve SYDV müdürleri katıldı.Toplantıda, Ağrı merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren SYDV’lerin performans göstergeleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Ağrı'da SYDV toplantısında Vali Bozkurt, ülke sıralamasındaki yükselişi ele aldı

Değerlendirmede; aktif hane ziyaretleri, sosyal yardım başvurularının karara bağlanma süreleri, uygun yardım miktarının belirlenmesi, hane durumuna uygun hizmet sunumu, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden yapılan takipler, Vefa Programı ve demografik veriler doğrultusunda sunulan sosyal yardım hizmetleri görüşüldü.

Ağrı'da SYDV toplantısında Vali Bozkurt, ülke sıralamasındaki yükselişi ele aldı

Yapılan değerlendirmelerde, Ağrı merkez ve ilçelerindeki SYDV’lerin ülke genelindeki sıralamada yükseliş gösterdiği belirtildi.Vali Önder Bozkurt, elde edilen başarıda emeği bulunan kaymakamlar ve SYDV müdürlerini tebrik ederek, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap veren sosyal yardım hizmetlerinin aynı hassasiyetle sürdürülmesini istedi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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