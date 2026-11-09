Ağrı Eleşkirt'te kırsalda mahsur kalan çoban, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Ağrı Eleşkirt'te kırsalda mahsur kalan çoban, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

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Ağrı Eleşkirt\'te kırsalda mahsur kalan çoban, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı
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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kırsalda mahsur kalan çoban, 112 ihbarı üzerine Ağrı Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmayla kurtarıldı. AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılan çoban, sağlık kontrolleri için sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Türkeli Köyü kırsalında bir çobanın mahsur kaldığı bilgisi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

Ağrı Eleşkirt'te kırsalda mahsur kalan çoban, <a class='keyword-sd' href='/afad/' title='AFAD'>AFAD</a> ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan çobana ulaşıldı.

Bulunduğu bölgeden güvenli şekilde kurtarılan vatandaşımız, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağrı Eleşkirt'te kırsalda mahsur kalan çoban, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı

Ağrı Valiliği, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalarını sürdürerek, kurtarma operasyonunda görev alan tüm ekiplere teşekkür ederek, vatandaşa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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