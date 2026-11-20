Ağrı Valiliğinde, 45 yıllık kamu hizmeti süresini tamamlayarak emekliye ayrılan İl İdare Kurulu Müdürü İhsan Öner için veda programı düzenlendi.

Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, eşi Betül Bozkurt, vali yardımcıları ve Valilik yerleşkesinde görev yapan kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, İhsan Öner’in uzun yıllar boyunca kamu hizmetine sunduğu katkılar ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi.

Vali Dr. Önder Bozkurt, İhsan Öner’in 45 yıllık meslek hayatı boyunca devlet hizmetini büyük bir sorumluluk bilinci, özveri ve bağlılıkla yerine getirdiğini belirterek, uzun yıllara dayanan tecrübesi, çalışma disiplini ve görev anlayışıyla kamu hizmetine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Kamu görevinde geçirilen böylesine uzun bir sürenin, fedakârlık, emek ve hizmet anlayışının kıymetli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Vali Bozkurt, Öner’in görev süresi boyunca ortaya koyduğu gayret ve birikimin takdire şayan olduğunu belirtti.

Vali Bozkurt, İhsan Öner’e Ağrı Valiliği bünyesinde yürüttüğü görevler ve devlet hizmetine kattığı değerlerden dolayı teşekkür ederek, emeklilik döneminin sağlık, huzur, mutluluk ve sevdikleriyle birlikte güzel bir yaşam getirmesi temennisinde bulundu.

Program, İhsan Öner’e iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Haber: Servet Arslan