Vali Bozkurt\'tan Diyadin\'de Yol İncelemesi

Ağrı'nın Diyadin İlçe merkezinde Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü ve Ağrı Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen 4 kilometrelik yol çalışmasını inceleyen Vali Dr. Önder

Bozkurt, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra Mollakara köyüne geçen Bozkurt, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Mollakara köyü ile birlikte toplam 14 kilometrelik alanda, Diyadin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinesinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Bozkurt, programı kapsamında Türkaltın sahası ve çevresindeki yol çalışmalarını da inceledi. Türkaltın’ı ziyaret eden Bozkurt, yetkililerden bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyadin’in ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların sahada takip edildiğini belirten Vali Bozkurt, çalışmaların vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermesi için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.

Haber: Servet Arslan