Vali Bozkurt'tan Diyadin'de Yol İncelemesi - Son Dakika
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Vali Bozkurt'tan Diyadin'de Yol İncelemesi

Vali Bozkurt\'tan Diyadin\'de Yol İncelemesi
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Vali Bozkurt, Diyadin'deki yol çalışmalarını inceledi ve vatandaşlarla buluştu.

Ağrı'nın Diyadin İlçe merkezinde Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü ve Ağrı Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen 4 kilometrelik yol çalışmasını inceleyen Vali Dr. Önder

Vali <a class='keyword-sd' href='/bozkurt/' title='Bozkurt'>Bozkurt</a>'tan Diyadin'de Yol İncelemesi

Bozkurt, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra Mollakara köyüne geçen Bozkurt, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Mollakara köyü ile birlikte toplam 14 kilometrelik alanda, Diyadin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinesinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Bozkurt'tan Diyadin'de Yol İncelemesi

Vali Bozkurt, programı kapsamında Türkaltın sahası ve çevresindeki yol çalışmalarını da inceledi. Türkaltın’ı ziyaret eden Bozkurt, yetkililerden bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Bozkurt'tan Diyadin'de Yol İncelemesi

Diyadin’in ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların sahada takip edildiğini belirten Vali Bozkurt, çalışmaların vatandaşların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermesi için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Ağrı Valiliği Vali Bozkurt'tan Diyadin'de Yol İncelemesi - Son Dakika

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