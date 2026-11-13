Vali Dr. Önder BOZKURT, Abide Mahallesi’nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Vali Dr. Önder BOZKURT, Abide Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

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Vali Dr. Önder BOZKURT, Abide Mahallesi’nde incelemelerde bulundu
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Ağrı Valisi Dr Önder BOZKURT, Abide Mahallesi’ni ziyaret ederek mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Ağrı Valisi Dr Önder BOZKURT, Abide Mahallesi’ni ziyaret ederek mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlarımızla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Vali Dr. Önder BOZKURT, Abide Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Ziyaret kapsamında Şehit Hikmet Koman İlkokulu, Mustafa Tekdal Ortaokulu ve Mehmet Metin Tekdal İlkokulu’nu ziyaret eden Valimiz, öğrencilerle yakından ilgilenerek okul yönetimlerinden eğitim ortamları ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Okulların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Vali Dr. Önder BOZKURT, Abide Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Program kapsamında Karasu Deresi’nde devam eden ıslah çalışmalarını, taşkın riskini azaltmaya yönelik taşkın kontrol tesisini ve korkuluk imalatlarını da yerinde inceleyen Valimiz, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Dr. Önder BOZKURT, Abide Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Ardından Taşlı Çayı’nda incelemelerde bulunan Valimiz, dere yatağının mevcut durumunu değerlendirerek bölgede ihtiyaç duyulan düzenlemeler ve taşkın riskine karşı alınması gereken tedbirler konusunda yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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