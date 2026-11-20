Çamlıhemşin Yamantürk Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen veda yemeğine İl Genel Meclis Başkan Vekili, İl Genel Meclis Üyesi, Belediye Başkanı Ömer Altun, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇAMLIHEMŞİN’DE VEFA BULUŞMASI

Programda Kaymakam Gizem Çiçek’in ilçedeki görev süresi boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar ve kamu hizmetlerine katkıları gündeme geldi.

Katılımcılar, Çiçek’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Samimi görüntülere sahne olan veda programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve vedalaşmanın ardından sona erdi.