Çayırova'da kaçak moloz ve atık dökümüne karşı kameralı önlem
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çayırova'da kaçak moloz ve atık dökümüne karşı kameralı önlem

15.04.2026 08:48  Güncelleme: 08:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova'da çevreye gelişigüzel bırakılan kaba atık ve molozların önüne geçmek amacıyla tespit edilen alanlara kamera sistemi kuruldu.

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçede "sıfır atık" hedefi doğrultusunda çevre temizliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kaba atık ve molozların bilinçsizce döküldüğü noktaları belirleyerek bu alanları kamera sistemleriyle takibe aldı. Uygulamayla çevre kirliliğine sebep olan kişi veya kurumların tespit edilip haklarında cezai işlem uygulanması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, temiz bir şehrin herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki çevremize gelişigüzel bırakılan kaba atıklar ve molozlar, hem çevre kirliliği oluşturuyor hem de yaşam kalitemizi düşürüyor. Artık buna 'dur' diyoruz. Çayırova Belediyesi olarak, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, belirlenen noktalara kamera sistemleri kuruyoruz. Gelişigüzel atılan her atık tespit edilecek ve gerekli işlemler uygulanacaktır. Daha temiz bir Çayırova için kurallara uyalım, geleceğe bırakacağımız en büyük miras, temiz bir şehir olacak." - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 09:24:22. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.