Çayırova\'da kaçak moloz ve atık dökümüne karşı kameralı önlem

Çayırova'da çevreye gelişigüzel bırakılan kaba atık ve molozların önüne geçmek amacıyla tespit edilen alanlara kamera sistemi kuruldu.

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçede "sıfır atık" hedefi doğrultusunda çevre temizliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kaba atık ve molozların bilinçsizce döküldüğü noktaları belirleyerek bu alanları kamera sistemleriyle takibe aldı. Uygulamayla çevre kirliliğine sebep olan kişi veya kurumların tespit edilip haklarında cezai işlem uygulanması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, temiz bir şehrin herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki çevremize gelişigüzel bırakılan kaba atıklar ve molozlar, hem çevre kirliliği oluşturuyor hem de yaşam kalitemizi düşürüyor. Artık buna 'dur' diyoruz. Çayırova Belediyesi olarak, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, belirlenen noktalara kamera sistemleri kuruyoruz. Gelişigüzel atılan her atık tespit edilecek ve gerekli işlemler uygulanacaktır. Daha temiz bir Çayırova için kurallara uyalım, geleceğe bırakacağımız en büyük miras, temiz bir şehir olacak." - KOCAELİ