1050 Konutlar'daki yeşil alan işgalden kurtarıldı
1050 Konutlar'daki yeşil alan işgalden kurtarıldı

30.04.2026 17:08  Güncelleme: 17:09
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bulunan 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Alanı'ndaki yeşil alanı işgalden kurtararak yeniden kent halkının kullanımına kazandırdı.

1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde yer alan 6094 ada 33 parseldeki yeşil alanın Maliye Hazinesi'nden Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine devredilmesinin ardından, alanda bulunan yapıya ilişkin hukuki ve idari süreçler tamamlandı. Yapı için enkaz bedelinin ödenmesiyle birlikte tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı.

Maliye Hazinesi döneminde bir kiracıya tahsis edilen taşınmazın, kullanım protokolünün sona ermesine rağmen kullanılmaya devam edildiğinin tespit edilmesi üzerine süreç yargıya taşındı. Yürütülen hukuki süreçler sonucunda ilgili kişinin kiracılık sıfatının bulunmadığı ve "fuzuli şagil" olduğu mahkeme kararıyla kesinleşti. Osmangazi Kaymakamlığı'nın kararı doğrultusunda 30 Nisan 2026 tarihinde tahliye işlemi gerçekleştirildi. Tahliyenin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol ekipleri tarafından aynı gün içerisinde yıkım işlemi tamamlandı. Enkaz kaldırma ve çevre temizliği çalışmaları da kısa sürede sonuçlandırıldı.

Söz konusu yapının, 1050 Konutlar bölgesinde otopark ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesine engel olduğu ve vatandaşların konutlarına taşınma süreçlerinde mağduriyet yaşadığı belirtildi. Yapının kaldırılmasıyla birlikte bölgedeki ruhsat ve iskan işlemlerinin önündeki engel de ortadan kaldırılmış oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yeniden Yeşil Bursa" hedefi doğrultusunda kamusal alanların korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, kentte hiçbir işgale müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu
Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim Kızının nişanına 2 gün kala eşini öldüren sanık: Kendimi kaybettim, cinnet geçirdim
ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu ABD Merkez Bankası, faizi sabit tuttu
Polatlı’da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı Polatlı'da bulunan kemik parçaları Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme taşıdı

16:57
Kuruluş süreci tamamlandı Meral Akşener, sahaya iniyor
Kuruluş süreci tamamlandı! Meral Akşener, sahaya iniyor
16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
16:06
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Fidan için uğurlama programı düzenlendi
15:39
Hafta sonu plan yapanlar dikkat Evden çıkmadan önce iki kez düşünün
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Evden çıkmadan önce iki kez düşünün
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
