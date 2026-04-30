1050 Konutlar\'daki yeşil alan işgalden kurtarıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bulunan 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Alanı'ndaki yeşil alanı işgalden kurtararak yeniden kent halkının kullanımına kazandırdı.

1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde yer alan 6094 ada 33 parseldeki yeşil alanın Maliye Hazinesi'nden Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine devredilmesinin ardından, alanda bulunan yapıya ilişkin hukuki ve idari süreçler tamamlandı. Yapı için enkaz bedelinin ödenmesiyle birlikte tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı.

Maliye Hazinesi döneminde bir kiracıya tahsis edilen taşınmazın, kullanım protokolünün sona ermesine rağmen kullanılmaya devam edildiğinin tespit edilmesi üzerine süreç yargıya taşındı. Yürütülen hukuki süreçler sonucunda ilgili kişinin kiracılık sıfatının bulunmadığı ve "fuzuli şagil" olduğu mahkeme kararıyla kesinleşti. Osmangazi Kaymakamlığı'nın kararı doğrultusunda 30 Nisan 2026 tarihinde tahliye işlemi gerçekleştirildi. Tahliyenin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol ekipleri tarafından aynı gün içerisinde yıkım işlemi tamamlandı. Enkaz kaldırma ve çevre temizliği çalışmaları da kısa sürede sonuçlandırıldı.

Söz konusu yapının, 1050 Konutlar bölgesinde otopark ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesine engel olduğu ve vatandaşların konutlarına taşınma süreçlerinde mağduriyet yaşadığı belirtildi. Yapının kaldırılmasıyla birlikte bölgedeki ruhsat ve iskan işlemlerinin önündeki engel de ortadan kaldırılmış oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yeniden Yeşil Bursa" hedefi doğrultusunda kamusal alanların korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, kentte hiçbir işgale müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi. - BURSA