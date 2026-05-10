Trabzon\'da bahar coşkusu: 31\'inci Acısu Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde geleneksel hale gelen Acısu Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği'nin 31'incisi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Baharın gelişi dolayısıyla düzenlenen şenlikte yöresel kültür, horon ve yayla gelenekleri ön plana çıktı.

Şenliğe Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzon İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Şalpazarı Kaymakamı Kezban Yerlikaya Akpınar, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi himayelerinde, Şalpazarı Kaymakamlığı ile Şalpazarı Belediyesi iş birliğinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 31. Acısu Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı Şenliği, Şalpazarı ilçesine bağlı Simenli ve Çamlıca mahalleleri havzasında bulunan Acısu mevkiinde yapıldı.

Yaz aylarının başlamasıyla bölgede düzenlenen yayla şenliklerinin ilki olma özelliğini taşıyan etkinlikte sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar alana akın etti. Şenlik, giriş bölümünde temsili yayla göçünün canlandırılmasıyla başladı. Yaylaya çıkan ineklerin gelin gibi süslenmesi ve yöresel sanatçıların horon halkası eşliğinde alana ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Şenlikte yöresel sanatçılar sahne alırken, vatandaşlar horon oynayarak baharın gelişini kutladı. Yöresel lezzetlerin de tanıtıldığı etkinliğin akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - TRABZON