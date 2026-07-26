ABB’nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABB’nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti

ABB’nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) yol çalışmasının ardından iki kez kanalizasyon sularının bastığı binanın yöneticisi isyan etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yol çalışmasının ardından iki kez kanalizasyon sularının bastığı binanın yöneticisi isyan etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yol çalışmasının ardından 20 yıldır yaşadıkları binayı 2 buçuk ayda iki kere kanalizasyon sularının bastığını söyleyen bina yöneticisi Recep Çağlın, belediyeye isyan etti. Çağlın, hem polise hem belediyeye şikayette bulunmasına rağmen bir sonuç alamadığını ifade etti. 20 senedir kanalizasyon basmayan binayı kanalizasyon suları bastığını ifade eden Çağlın, "Şehit Ali Rıza Altın Caddesi'ne büz döşendi. Bu büz döşendikten sonra bu mağduriyeti yaşamaktayız. Aynı zamanda binanın yöneticisiyim. Dünden bu yana mahvolduk. Binaya kokudan girilmiyor. Belediyeden bir sonuç alamadık. Daha öncekinde de aynı mağduriyeti yaşadık. Dün sabahleyin sularımız kesildi. Gece 00.00'da geleceği söylenmişti fakat bugün 11.30'da geldi. Tekrar kesildi yarın 06.00'da gelecek. Evimde hastam var. Burası Ankara, başkent. Ben bu başkentte bunları yaşıyorum. Derdime bir çare bulamadım. Derdimi ifade edecek kimse bulamadım. Ben çaresiz mağdur kaldım. Benim sesimi bir duysunlar. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasını bir görsünler. Her şey ortada. Daha önce çok mağduriyet yaşadım. Burası nasıl temizlenecek? Burası ilaçlanacak, burası badana olacak. İşin masrafını ikinci boyuta bıraktım. Başkentte yaşanıyor bunlar. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Her şey ortada göründüğü gibi" diye konuştu.

"Belediyeden 'O sizin sorununuz, afete ne yapabiliriz' diye geçiştirdiler"

ABB'den 'Ankara'da afet oldu ondan böyle' cevabını duyduklarını söyleyen Çağlın, "Bizim bu binamızın böyle olmasının bizimle bir alakası yok. Tamamen yukardan gelen kanal suyunun tıkalı olup, bizim binaya vurmasıyla yaşadık biz bu olayı. 'O sizin sorununuz, afete ne yapabiliriz' diye geçiştirdiler. Ben çaresizlik için 112'yi aradım. 112'yi arayınca polis geldi, 'Tutanak tutalım' dediler. 'Tutanağı tutup belediyeye bildiririz' dediler. Şu ana kadar bana dönüş olmadı. Kimseye derdimi, kendimi ifade edemedim" ifadelerini kullandı.

"Kaderimizle baş başayız"

Belediyeden olumlu yanıt alamadığını aktaran Çağlın, "Yetkili benimle muhatap olmadı. Kaderimizle baş başayız. Yetkililer hakkında davacı olmak istiyorum. Kimse görevini yapmayan kötüye kullanan. Su kesintisi, kanal basması bir mağduriyet yaşıyoruz. Şurada ölsek kimsenin haberi olmayacak, kimse bilmeyecek. Kaderimizle baş başa yaşıyoruz. Sıkıntımdan 112'yi arıyorum. Çalışan, işini yapan, işini takip eden yok" dedi.

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre ABB’nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor Başvuran parasını alıyor Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor
İnternet alışverişlerinde yeni dönem Artık zorunlu, 1 Ağustos’ta başlıyor İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
9 yıldır atıl haldeki Riva’daki otel yıkılıyor Yerine ne yapılacağı belli oldu 9 yıldır atıl haldeki Riva'daki otel yıkılıyor! Yerine ne yapılacağı belli oldu
Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı Elektrik kesintisini fırsata çevirdi: Çalıştığı kuyumcudan 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

21:54
Batman’da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
Batman'da mezarlıkta silahlı saldırı: Baba, oğlu ve yeğeni öldü
21:36
Şampiyonluk sonrası Sibel Arna’dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok
Şampiyonluk sonrası Sibel Arna'dan sitem dolu paylaşım: Tek bir korna sesi bile yok
21:06
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’nin rozet törenine ’figüran taşındı’ iddiasına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma
20:43
Sosyal medyada ’İzlenme’ uğruna bir yaşam daha karardı
Sosyal medyada 'İzlenme' uğruna bir yaşam daha karardı
18:37
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu
18:34
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 22:27:12. #7.13#
SON DAKİKA: ABB’nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.