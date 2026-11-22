Adana'da sonbaharda, bahardan kalma güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, park ve bahçelere akın ederek güzel havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrederek 26 dereceyi bulduğu Adana'da, vatandaşlar sonbaharda yaşanan bahar havasının keyfini çıkardı. Özellikle Türkiye'nin doğu illerinde soğuk hava etkisini sürdürürken Adana'da vatandaşlar, güneşli havayı değerlendirmek için açık alanları tercih etti. Park ve bahçelerde vakit geçiren vatandaşlar, yürüyüş yaptı, banklarda oturarak güneşin keyfini çıkardı.

"Ben dün Hollanda'dan geldim, orada hava 6 derece"

Parkta güzel havanın tadını çıkaran Suat Unsuroğlu, Adana'ya kışın geç geldiğini söyleyerek, "Ben dün Hollanda'dan geldim, orada hava 6 derece. Adana'ya gelince önce parka geldim. Hollanda'da şu an böyle bir hava bulamazsınız. Cennet gibi bir ülkedeyiz. Hava güzel olunca insan pozitif oluyor. Hollanda'da şu an her yer soğuk. Ama Adana'ya gelince şaşırdım. Orada 2 ceket üst üste giyiyordum. Hollanda'daki herkes buraya gelmeli" dedi.

Ahmet Tuğra Yılmaz ise havanın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Ben de oturmaya geldim. Adana'mızı seviyoruz. Sıcak olduğu için kışın çok güzel. Adana bizi şaşırtmıyor. Birçok ülke ve şehirde her yer karlı ve yağışlı. Adana'da bu mevsimde böyle bir hava insanı mutlu ediyor. Ben de bu güzel günü değerlendirmek için parka geldim" ifadelerini kullandı.