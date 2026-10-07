Adana\'da Ali Münif Yeğenağa Caddesi her gün 21.00-09.00 arası trafiğe kapatıldı

Adana'da tarihi Büyük Saat Kulesi'nin bulunduğu Ali Münif Yeğenağa Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

Adana Valisi Ziya Paşa tarafından yapımı başlatılan ve 1882 yılında tamamlanan, 32 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek saat kulesi olan, Adana'nın simge yapılarından Büyük Saat Kulesi'nin de yer aldığı tarihi Ali Münif Yeğenağa Caddesi, bugün itibarıyla araç trafiğine kapatıldı. Alınan karar doğrultusunda Ali Münif Yeğenağa Caddesi, bundan sonra her gün saat 21.00 ile 09.00 arasında araç trafiğine kapalı olacak. Yıllardır bu kararı beklediklerini ifade eden cadde esnafı ise kararı mutlulukla karşıladı.

"Dışarıdan daha güzel bir görüntü olacak"

Vatandaşlardan Ali Akıncı, yolun kapanmasının iyi olduğunu söyleyerek, "Millet daha rahat gezebilecek, daha rahat fotoğraf çekebilecek. Dışarıdan daha güzel bir görüntü olacak. Bu şekilde tertemiz oldu. Herkes arabasını bırakıp gidiyordu. İnsanlar dışarıdan geliyordu ama fotoğraf çekilemiyordu. Arkadan gelen araba korna çalıyordu. Görüntü güzel değildi. Şimdi daha modern oldu. Araba geçseydi insanlar rahat gezemeyecek ve rahat fotoğraf çekilemeyecekti" dedi.

"Biz esnaf olarak buranın kapanmasını istiyorduk"

Bölge esnafından Volkan Nartürk, caddenin yeni halinin daha güzel olduğunu dile getirerek, "Turistlerimiz rahat rahat gezebilecek. Esnafımız rahat satış yapabilecek. Biz esnaf olarak buranın kapanmasını istiyorduk. Bunun için çok çaba sarf ettik. Araçlar pis bir görüntü oluşturuyordu. Artık turistler rahat rahat gezebilecekler" ifadelerini kullandı.

"Bu kararı yıllardır bekliyorduk"

Esnaf Recai Naz ise kararın çok yerinde olduğunu kaydederek, "Bu kararı yıllardır bekliyorduk. Buradan araç geçmesinin buraya zarar verdiğini söylüyorduk. Yıllardır bu konuda mağdur kaldık. Bir festival olduğu zaman araç trafiğinden dolayı buradan geçmek çok zor oluyordu. Buradaki insanlar için çok faydalı oldu. Bu çarşı Adana'nın en eski çarşısı. Bu kararda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adana'nın en eski çarşısını ayağa kaldırdılar. Lezzet Festivali olduğunda burası inanılmaz kalabalık oluyordu. İnsanlar yürüyemiyordu ve mağdur oluyorduk. Bu nedenle çok güzel oldu" şeklinde konuştu.