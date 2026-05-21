Adana\'da aşırı yağışlar dereyi taşırdı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle dere taştı. Taşkın sonrası mahallede bazı evlerin bahçe kapıları sel sularına kapılarak sürüklendi.

Kentte etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Sarıçam ilçesindeki Ünlüce Mahallesi'nde dere yatağının taşması paniğe neden oldu. Taşan dere nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı evlerin bahçe kapıları yerinden sökülerek sel sularıyla birlikte sürüklendi.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerinin çevresinde önlem almaya çalıştı.

Bölgede yağışın etkisini sürdürdüğü öğrenilirken, mahallede hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor. - ADANA