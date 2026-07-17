Bozuk yollar mahalleliyi isyan ettirdi

Adana'da uzun süredir onarılmayan yollar nedeniyle mahalle sakinleri, Seyhan Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde uzun süredir onarılmayı bekleyen bozuk yollar, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Yollarda oluşan çukurların hem sürücüler hem de yayalar için risk oluşturduğunu belirten vatandaşlar, araçlarının sık sık zarar gördüğünü dile getirerek Seyhan Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

"Gülbahçe değil 'çöp bahçe' olmuş burası"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yılmaz, "Gülbahçe'de yollar berbat, her yer çukur. Arabalar tamirden çıkmıyor. Belediye bu konuda yetersiz kalıyor. Arıyoruz cevap vermiyorlar. CHP'den hiç hayır görmedik. Bundan sonra da bizden oy beklemesinler. Gülbahçe'ye hiçbir faydaları yok. Gülbahçe değil 'çöp bahçe' olmuş burası. Arabanın alt takımlarına üç ayda bir 25-30 bin TL para harcıyorum" dedi.

"Belediye işini yapsın başka bir şey istemiyoruz"

Yusuf Sönmez isimli vatandaş, "Sadece Gülbahçe'de değil Adana'nın genelinde bu sorun var. Belediye başkanının doğup büyüdüğü yer hariç her taraftın yolları bozuk. Belediye işini yapsın başka bir şey istemiyoruz. Onlar bize hizmet edecek biz onlara değil. Şu an durum tam tersi. Biz onları seçtik onlar da hizmet etmeli. Seçim zamanı geldiğinde 2 tane kepçe koyup kazıyorlar sonrasında öyle bırakıyorlar. Her yer toz duman çamur oluyor" ifadelerini kullandı.

Emrah Arslan ise korkudan araba süremediklerini belirterek, Seyhan Belediyesi'nin bir an önce bu duruma el atması gerektiğini dile getirdi. - ADANA