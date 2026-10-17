Adana\'da kısa süreli sağanak, Sarıçam ve Yüreğir\'de yolları göle çevirdi

Adana'da kısa süreli sağanak yağış sonrası yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde daha fazla etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Araçlar, göle dönen cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kent genelinde sağanak, gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini göstermeye devam edecek.