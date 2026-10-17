Adana\'da kısa süreli sağanak, Sarıçam ve Yüreğir\'de yolları göle çevirdi

Adana'da kısa süreli sağanak, Sarıçam ve Yüreğir'de yolları göle çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği Adana'da kısa süreli sağanak, Sarıçam ve Yüreğir'de su baskınlarına neden oldu. Göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar güçlükle ilerlerken, sağanak gece saatlerine kadar aralıklarla sürecek.
Adana'da kısa süreli sağanak yağış sonrası yollar göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde daha fazla etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Araçlar, göle dönen cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kent genelinde sağanak, gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini göstermeye devam edecek.
Kaynak: İHA
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