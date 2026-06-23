Klimalı duraklar devre dışı bırakıldı, vatandaş gölgeye sığındı

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da kavuran sıcaklar etkisini gösterirken, otobüs duraklarındaki klimaların devre dışı bırakılması tepkilere neden oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında güneş enerjisiyle çalışan klimalı otobüs durakları toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşların kullanımına sunulmuştu. Halk tarafından bu hizmet takdir edilsede, bir süre önce klimalar devre dışı bırakılrdı. Yıllarca sıcak yaz günlerinde serin bir şekilde otobüs bekleyen Adanalılar artık ağaç gölgelerinde otobüs beklemek zorunda kaldı.

Öte yandan, klimalar çalışmadığı için durak içlerinin kötü koktuğunu belirten vatandaşlar ise bu durumdan dert yanıyor.

"Belediye buraya bir gelip görsün"

İnönü Parkı'nda otobüs bekleyen Haşim Bayraktar, "Adana sıcak bir yer. 10 adım yürüyünce insan fenalaşıyor. Böyle bir ortamda durakların içi bomboş. Çünkü klima çalışmıyor, insanlar gölgelik arıyor. Ben birçok ile gittim böyle bir şey görmedim. Her yerde klima çalışıyor. Onun için klimaların açık olması insanların yararına olur. Bir an önce çalışmasını istiyorum. Belediye buraya bir gelip görsün. Görevlileri gönderip baktırsınlar" dedi.

"Bu sıcaklarda duraklarda bulunan klimaların çalışması gerekiyor"

Otobüs bekleyen Mehmet Salih Erkılıç ise "Duraklarda klimalar çalışmıyor, otobüslerin geleceği saatlerin yazılı olduğu ekran çalışmıyor. Bir hizmet yok. Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi çalışmıyor. Bu sıcaklarda duraklarda bulunan klimaların çalışması gerekiyor" diye konuştu. - ADANA