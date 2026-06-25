AOSB'den "Can Dostları" için ortak sorumluluk - Son Dakika
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AOSB'den "Can Dostları" için ortak sorumluluk

AOSB\'den "Can Dostları" için ortak sorumluluk
25.06.2026 09:38  Güncelleme: 09:46
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında, sahipsiz hayvanların korunması, bakım ve tedavi hizmetlerine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında, sahipsiz hayvanların korunması, bakım ve tedavi hizmetlerinin desteklenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Kent yaşamına değer katan sosyal sorumluluk projeleri ve ortak çalışmalarla Adana'ya katkı sunmayı sürdüren AOSB, kamu kurumlarıyla geliştirdiği iş birlikleriyle hem sanayinin hem de toplumun ortak ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam ediyor.

Protokol kapsamında, sahipsiz hayvanların korunması, sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, bakım süreçlerinin desteklenmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların iş birliği içerisinde yürütülmesi hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca Adana'nın güncel ihtiyaçları, yerel yönetimler ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliği imkanları ve ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Adana'nın geleceği açısından önem taşıyan yatırım ve kalkınma projeleri de değerlendirildi. Taraflar, Ceyhan-Yumurtalık Kimya Endüstri Bölgesi ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunarak bölgenin sanayi potansiyelini artıracak projeler üzerine görüşlerini paylaştı.

"Adana için ortak akıl"

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, kamu kurumları ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğinin şehirlerin sürdürülebilir gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik atılan bu adımın sosyal sorumluluk açısından da değerli olduğunu ifade etti.

Sütcü, Adana'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak ortak projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, iş birliği ve desteklerinden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer'e teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Hacı Sabancı, 3. Sayfa, Ekonomi, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre AOSB'den 'Can Dostları' için ortak sorumluluk - Son Dakika

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