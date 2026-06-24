Adana'da sivrisinek istilası: Vatandaşlar isyanda - Son Dakika
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Adana'da sivrisinek istilası: Vatandaşlar isyanda

Adana\'da sivrisinek istilası: Vatandaşlar isyanda
24.06.2026 09:24  Güncelleme: 09:29
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Adana'da sıcakların artmasıyla sivrisinekler istila oluşturdu. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlamayı zamanında yapmadığını, pencere açamaz hale geldiklerini ve çocuklarının sağlık sorunları yaşadığını belirterek tepki gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin zamanında ilaçlama yapmadığını öne süren vatandaşlar, kent genelinde sivrisineklerin adeta istila oluşturduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Özellikle sulak alanlar ve kanalların çevresinde yaşayan vatandaşlar, kötü koku ve sivrisinekler nedeniyle günlük yaşamlarının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kent genelinde sıcakların başlamasıyla birlikte özellikle akşamları ortaya çıkan sivrisinekler nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Adana Büyükşehir Belediyesinin sineklerin larva döneminde ilaçlama yapmadığını öne süren vatandaşlar evde pencere açamadıklarını söyledi. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane ve Şehit Erkut Akbay ile Çamlıbel Mahallerinden geçen Sarıçam Deresi de yeteri kadar temizlenmediği için bu kanal etrafında evleri olan vatandaşlar sivri sineklerin arı gibi koloni halinde dolaştığını ifade ederek duruma isyan etti.

"Çocuklar sağlık sorunu yaşamaya başladı"

Mahalle sakinlerinden Emin Kılıç, bölgede uzun süredir ilaçlama yapılmadığını iddia ederek, çocuklarının sağlık sorunları yaşamaya başladığını ifade etti. Kılıç, "Bu alanda belediyelerden hiçbir yardım göremiyoruz. Kurutulmuş bir kanal olmasına rağmen sinek larvalarıyla dolu. Çocuklarımıza hastalık yayılıyor. 3 çocuğumu hastaneye götürdüm. Çocukların vücudunu görseniz yara içinde kalmış. Akşam olunca zaten kokudan da duramıyoruz. Ailemizle bir yürüyüşe bile çıkamıyoruz. Çünkü sinekler koloni halinde hareket ediyor. Suyu dezenfekte etmeleri gerekiyor ama yapmadılar. Suyun rengi değişti, her yer balçık içinde kaldı. Evimizde pencere açamıyoruz. Biz 1 ay önceden klimaları açtık" dedi.

"Vücudumuzda kabarmadık yer kalmadı"

Bir diğer mahalle sakini Mustafa Sezen ise bölgede yapılan ilaçlamaların yetersiz olduğunu öne sürerek, "Karşı tarafta ağaçlar kesildi ama bu tarafta kesilmedi. Sinekler de ağaçların içinde toplanıyor. Eskiden ilaçlama yapıldığı zaman kokuyu alırdık. Şimdi yapılan ilaçlamada koku gelmiyor ve sadece su atılıyor. Kanalın içerisinde bulunan yosunlar nedeniyle midemiz bulanıyor. Sinekler vücudumuzda kabarmadık yer bırakmadı. Sineklere baş edemiyoruz. Türkiye'nin en büyük köyünde oturuyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, sivrisinek ve kötü koku sorununun bir an önce çözülmesi için yetkililerden ilaçlama çalışmalarının artırılmasını ve kanal çevresinde temizlik ile dezenfeksiyon yapılmasını istedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Adana'da sivrisinek istilası: Vatandaşlar isyanda - Son Dakika

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