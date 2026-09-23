Adana Kozan\'da yanan 5 bin 903 hektarlık alanda 27 işletme şefi ağaç damgalıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün süren orman yangınlarından etkilenen 5 bin 903 hektarlık alanda yeniden orman oluşturulması için çalışmalara başlandı. Ormancılar, yanan sahanın yeniden yeşil vatanın bir parçası olması için ağaçları tek tek damgalıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayıp 3 gün süren ve İmamoğlu ile Aladağ ilçelerine de yayılan orman yangınının ardından Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanların yeniden orman vasfına kavuşturulması amacıyla sahada yoğun mesai yürütüyor.

27 işletme şefi ve 27 orman muhafaza memuru sahada

Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından teknik personel ve orman muhafaza memurları bölgeye görevlendirildi. Yaklaşık 5 bin 903 hektarlık alanda toplam 27 işletme şefi ve 27 orman muhafaza memuru, ağaçların tek tek damgalanması çalışmalarında görev alıyor. Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen hükümlü çalıştırma kapsamında ise 60 yükümlünün de damgalama çalışmalarına destek vermesi planlandı.

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla yanan alanların yeniden ağaçlandırılması hedeflenirken, uygun sahaların belirlenmesinin ardından 2027 yılı Sonbaharında tüm alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

"Köyümde orman kalmadı"

Yangından büyük ölçüde etkilenen Doğanalanı Mahallesi Muhtarı Yunus Bekçi, "Köyümüz büyük bir risk atlattı. Köyümün orman olan alanlarının tekrar yeşil vadiye dönüşmesini bekliyoruz. İnşallah bir an önce yemyeşil olur. Biz yeşile alışkınız, yeşil olmadan duramıyoruz" dedi.

"Uygun yerlere incir, badem ve ceviz dikilsin"

Mahallenin bin 400 rakımda olduğunu belirten Bekçi, yeniden ağaçlandırma çalışmalarında bölgenin şartlarına uygun meyve ağaçlarının da değerlendirilmesini isteyerek, "Uygun olan yerlere incir, badem, ceviz gibi ağaçlar olursa mahallemiz de kalkınır. Dere yataklarında hem ormana hem de yangına engel olacak meyve ağaçları, bu tip çalışmalar yapılırsa memnun oluruz" ifadelerini kullandı.