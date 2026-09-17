Adana Sarıçam\'da TOKİ konutlarının yolları tepki çekiyor

Adana'nın Sarıçam ilçesinde binlerce toplu konutun bulunduğu mahallede bozuk ve bakımsız yollar vatandaşların tepkisine neden oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Sarıçam Belediyesi'ni eleştiren bölge halkı, devletin devasa konutlar yaptığını ama belediyelerin yol sorununu çözemediğini söyledi.

Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'ndeki toplu konutlarda konutlarında yaşayan vatandaşlar, bozuk yol sorunlarının bir türlü çözüme kavuşturulmadığını belirterek Adana Büyükşehir Belediyesi ve Sarıçam Belediyesi'ne adeta isyan etti. Yol kenarlarında moloz yığınlarının da bulunduğunu söyleyen mahalle sakinleri biran önce çözüm istedi.

"Devlet buraya koca bir TOKİ yaptı, adeta yeni bir şehir kurdu ama yol yok"

Mahalle sakinlerinden Zeki Karabulut, üç yıldır Buruk TOKİ'de yaşadığını söyleyerek, "Yollar köstebek yuvası gibi oldu. Kimse el atmıyor. Yollar çok berbat. Arabaların hepsi masraf çıkarıyor. Ne bir çalışma var ne bir asfalt var ne gelen var ne giden var. Şurada binlerce insan yaşıyor. Bize yapılanlara gerçekten çok yazık. Sarıçam Belediyesi'nden istediğimiz tek şey, yolumuzu yapmasıdır, başka bir şey değil. Biz insanız, şu yolları yapmak bu kadar zor olmamalı. TOKİ konutlarında sorun yok, ancak ulaşımda büyük sorun var. Asıl sorun ulaşım konusunda. Devlet buraya koca bir TOKİ yaptı, adeta yeni bir şehir kurdu, ama yol yok. Belediyenin buraya gelip gittiği bile belirsiz. Belediye var mı, yok mu, belli değil. Belediyeden hiçbir çözüm alamıyoruz. Yarın öbür gün yağmur yağacak, yine buraları su basacak. Bölgede altyapı yok" dedi.

"Biz belediyeyi göreve davet ediyoruz"

Yolların sağlıklı bir şekilde yapılmadığını belirten Harun Öz ise, "Biz bu konuda yetkililere sesleniyoruz, buna bir an evvel el atın diyoruz. Belediye çalışmalarını yapsın, çöpleri doğru dürüst toplamıyorlar, ilaçlama yapılmıyor. Yol çalışmaları sağlıklı bir şekilde yürütülmüyor. Biz belediyeyi göreve davet ediyoruz. Ben araba kullanıyorum. Sürekli deşilen yollar var. Cam pencere açamıyoruz, arabanın içi sürekli toz oluyor" şeklinde konuştu.

"Önemsenmek istiyoruz ve bu rezilliği çekmek istemiyoruz"

Akif Tırla da altyapı sorunlarının devam ettiğini belirterek, "Denetimler belediye tarafından düzenli yapılmıyor. Buruk TOKİ sakinleri olarak önemsenmek istiyoruz ve bu rezilliği çekmek istemiyoruz. Önümüz kış mevsimi, yağmur ve çamurda bodrum katlarını su basıyor. Aracımın sıfır lastikleri çukurlar yüzünden üç defa patladı, üçünde de lastikleri yenilemek zorunda kaldım. Araçların alt takımları sürekli bozuluyor, çukurlardan dolayı halk çok mağdur. Yağışlarda yolları sel basıyor. Yol yapımı için kazılan beton parçalarını yol kenarlarına moloz yığını halinde bırakıyorlar, bunları temizlemiyorlar. Açılan çukurlar kapatılmadan yanına yenileri açılıyor. Yeni yapılan yolda çukur açılacak yer kalmadı. Belediye yetkililerinden beklentimiz, buraların düzenli denetlenmesidir. Bu tahribata kimlerin sebep olduğu araştırılmalıdır, sorunlar çözüldükten sonra yolların tekrar bozulmaması için burada sıkı bir denetim mekanizması kurulmalıdır" ifadelerini kullandı.