Adıyaman Besni'de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

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Adıyaman Besni\'de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak, zaman zaman şiddetini artırdı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken araçlar kontrollü ilerledi, sıcaklıkta hissedilir düşüş yaşandı; vatandaşlar ve sürücüler ani sağanak ile su birikintilerine karşı uyarıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluşurken, trafikte seyreden araçlar kontrollü şekilde ilerledi. Yağışın yanı sıra hava sıcaklığında da hissedilir düşüş yaşandı. Yağışlı havanın önümüzdeki günlerde aralıklarla etkili olması beklenirken, vatandaşların ani sağanak ve su birikintilerine karşı dikkatli olması, sürücülerin ise görüş mesafesinin azalabileceği ihtimaline karşı trafikte tedbirli seyretmesi istendi.

Kaynak: İHA
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