Adıyaman’da 19 bin 500 fidan toprakla buluştu - Son Dakika
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Adıyaman’da 19 bin 500 fidan toprakla buluştu

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Adıyaman’da 19 bin 500 fidan toprakla buluştu
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Adıyaman genelinde düzenlenen etkinliklerde 19 bin 500 dut, zeytin, fıstık çamı ve kurtbağrı fidanı toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Adıyaman genelinde düzenlenen etkinliklerde 19 bin 500 dut, zeytin, fıstık çamı ve kurtbağrı fidanı toprakla buluşturuldu.

Adıyaman'ın 9 farklı noktasında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliklerinin merkezi, Samsat ilçesinde bulunan Sahabe Saffan bin Muattal Hazretleri'nin türbe ve külliyesi oldu. Külliye bahçesinde düzenlenen programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kurum müdürleri, kamu çalışanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Adıyaman genelinde 9 ayrı noktada sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 19 bin 500 fidanı toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Adıyaman'ın yüzölçümünün yüzde 23'ünün ormanlık alanlardan oluştuğunu ifade eden Vali Küçük, bu alanın yaklaşık 155 bin hektara karşılık geldiğini söyledi. Son 10 yılda yıllık ortalama 60 hektarlık ormanlık alanın yangınlarda zarar gördüğünü belirten Küçük, kaybedilen alanların yerine en az iki katı ağaç dikildiğini kaydetti.

Bu yıl Adıyaman genelinde 750 bin fidan dikmeyi hedeflediklerini aktaran Küçük, "Gelecek kuşaklara, çocuklarımıza ağaç sevgisini aşılamak durumundayız. Bu yıl ayrıca Atatürk Barajı kıyısında yaklaşık 400 bin zeytin fidanını toprakla buluşturacağız" diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise "Biz Adıyaman Belediyesi olarak da özellikle yeşil bir Adıyaman hedefimiz doğrultusunda yapmış olduğumuz parklarla, yeni güzergahlarda diktiğimiz ağaçlarla şehrimizi yeşillendirmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki bu topraklar ormanlarıyla güzel, ağaçlarıyla güzel, çocuklarıyla güzel. Bu etkinliğe katkı veren, bugün buraya emek vererek ağaçları toprakla buluşturan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliklerle hem ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlanması hem de gelecek nesillerde çevre bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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