Afyonkarahisar'da Tarımsal Kontroller Artıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tarımsal Kontroller Artıyor

Afyonkarahisar\'da Tarımsal Kontroller Artıyor
23.06.2026 12:33
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Afyonkarahisar'da tarımsal üretim verilerinin doğruluğu için kontrol çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'da tarımsal üretimin planlı bir şekilde yürütülmesi, üretim verilerinin doğruluğunun sağlanması ve tarımsal faaliyetlerin sahada etkin biçimde izlenmesi amacıyla kontrol ve takip çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar tarım ve Orman İl Müdürlüğünden gerçekleştirilen çalışma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bu çerçevede, Çay ve Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz teknik personelleri tarafından referans parseller ile planlı üretim çerçevesinde yer alan alanlarda arazi kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Yürütülen çalışmalarda ürünlerin gelişim durumları yerinde incelenmekte, üretim desenine ilişkin gözlemler kayıt altına alınmakta ve sahadan elde edilen verilerin doğruluğu kontrol edilmektedir. Ayrıca referans parseller üzerinden ürün doğrulama çalışmaları gerçekleştirilerek tarımsal üretime ilişkin kayıtların güncelliği takip edilmektedir.

Gerçekleştirilen kontrollerle üretim verilerinin güvenilirliğinin artırılması, üretim planlaması çalışmalarına katkı sağlanması ve tarımsal faaliyetlerin etkin şekilde izlenmesi amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Afyonkarahisar'da Tarımsal Kontroller Artıyor - Son Dakika

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