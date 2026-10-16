Afyonkarahisar İhsaniye'de Tarım ekipleri büyükbaşları şap hastalığına karşı aşılıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar İhsaniye'de Tarım ekipleri büyükbaşları şap hastalığına karşı aşılıyor

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Afyonkarahisar İhsaniye\'de Tarım ekipleri büyükbaşları şap hastalığına karşı aşılıyor
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama çalışmaları başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli, ilçe genelinde hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek için aşılama yapıyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama çalışmaları başlatıldı.

İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanıyor. Hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi amacıyla gerçekleştirilen aşılama çalışmalarının sahada devam ettiği bildirildi. Ekiplerin bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi, kontrol altına alınması ve yayılmasının engellenmesine yönelik koruyucu tedbirler çerçevesinde aşılama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

İlçe genelinde sahaya çıkan hayvan sağlığı personelinin, büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı korunmasına yönelik aşılama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA
İhsaniyeSağlıkGüncelTarımAfyonÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar İhsaniye'de Tarım ekipleri büyükbaşları şap hastalığına karşı aşılıyor - Son Dakika
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