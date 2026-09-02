Afyonkarahisar Sandıklı'da arazide yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sandıklı'da arazide yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı

Afyonkarahisar Sandıklı\'da arazide yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazide yaralı halde bulunan puhu kuşu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ihbar üzerine harekete geçmesiyle koruma altına alındı. İlk müdahalesi yapılan kuş, tedavi ve rehabilitasyonu için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Sandıklı Şube Şefliği personeline teslim edildi. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından puhu kuşunun tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazide yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Arazide bulunan puhu kuşu, kurum personeli tarafından kontrol edildi. Yapılan kontrollerin ardından puhu kuşuna ilk müdahale ekipler tarafından gerçekleştirildi. Yaralı kuş, gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam etmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Sandıklı Şube Şefliği personeline teslim edildi.

Yaralı, puhu kuşunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvan Hakları, Sandıklı, Tarım, Afyon, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Afyonkarahisar Sandıklı'da arazide yaralı bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

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