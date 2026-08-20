Ağın'da Arıcılık Geliştirme Projesi - Son Dakika
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Ağın'da Arıcılık Geliştirme Projesi

Ağın\'da Arıcılık Geliştirme Projesi
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Ağın'da 15 üreticiye 150 kovan dağıtıldı, arıcılık izleme çalışmaları devam ediyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 15 üreticiye dağıtılan 150 adet kovanın yerinde tespitleri yapıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, "Elazığ İli ve İlçeleri Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" çerçevesinde arıcılık faaliyetlerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde ilçede 15 üreticiye dağıtılan 150 adet kovanın yerinde tespitleri gerçekleştirilirken, arılı kovan tespit çalışmaları da Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak yürütülüyor.

Arıcılık faaliyetlerinin etkin şekilde izlenmesi, kayıt altına alınması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, üreticilere ait arılı kovanların mevcut durumu yerinde kontrol edilerek kayıtların güncel tutulması sağlanıyor.

İşletme bazlı yapılan denetim ve kontrollerde ise üreticilere arı hastalıkları, arı zararlıları, bakım ve beslenme konularında bilgilendirme yapılıyor.

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ağın'da Arıcılık Geliştirme Projesi - Son Dakika

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