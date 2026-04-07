Ağrı'da Çiftçilere Hibe Tohum Dağıtımı
Ağrı'da Çiftçilere Hibe Tohum Dağıtımı

Ağrı\'da Çiftçilere Hibe Tohum Dağıtımı
07.04.2026 14:17
Ağrı'da 440 çiftçiye yüzde 70 hibe ile 44 ton sertifikalı yonca tohumu dağıtıldı.

Valilik himayelerinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı finansmanıyla yürütülen "Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında tohum dağıtım töreni düzenlendi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray, il protokolü ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, 440 çiftçiye yüzde 70 hibe desteğiyle toplam 44 ton sertifikalı yonca tohumu verildi. Dağıtılan tohumlarla 8 bin 800 dekar tarım arazisinin ekilmesi hedefleniyor.

Törende konuşan Vali Bozkurt, Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma İdaresi'nin destekleriyle önemli projelerin hayata geçirildiğini belirterek, 2013 yılından bu yana Ağrı'da 88 projeye toplam 842 milyon lira hibe desteği sağlandığını söyledi.

2026 yılında da iki projenin uygulanacağını ifade eden Bozkurt, "Bunlardan birini bugün hayata geçiriyoruz. Projemizin 10 milyon lirası hibe, 4 milyon lirası yerel katkı olmak üzere toplam 14 milyon liralık bir bütçesi bulunmaktadır. Amacımız, çiftçilerimizin maliyetlerini azaltmak ve ilimizde tarım ile hayvancılığı daha da geliştirmektir" dedi.

Ağrı'nın tarım ve hayvancılık potansiyeline de değinen Bozkurt, il genelinde 3,4 milyon dekar ekilebilir tarım arazisi ve 5,4 milyon dekar çayır ve mera alanı bulunduğunu, toplamda 8,8 milyon dekarlık alanın önemli bir üretim gücü oluşturduğunu vurguladı.

Gıda güvenliğinin önemine dikkat çeken Bozkurt, "Ufak bir alan dahi olsa ekeceğiz, dikeceğiz ve üreteceğiz. Bu sadece çiftçilerimizin geçimi için değil, aynı zamanda ülkemizin gıda arzı ve gelecek nesillerin sağlıklı gıdaya ulaşması açısından da büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bozkurt, çiftçilerin emeği ve devlet destekleriyle daha büyük projelerin hayata geçirileceğini belirterek, üreticilere bereketli ve verimli bir sezon temennisinde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Çevre, Ağrı, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
